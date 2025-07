Villaricca truffa ad anziano con tecnica del figlio | scattano due obblighi di dimora

A Villaricca, due quarantenni sono stati colpiti da obblighi di dimora per aver orchestrato una sofisticata truffa ai danni di un anziano. Con la falsa promessa di essere figli in difficoltà, hanno ingannato il malcapitato e arraffato il denaro. Questa vicenda mette in luce come le tecniche del raggiro evolvano, rendendo ancora più importante la vigilanza e la prevenzione. La lotta contro queste truffe non si ferma: scopriamo insieme come proteggere i nostri cari.

Notificato obbligo di dimora a due 40enni di Villaricca accusati di aver perpetrato una truffa ai danni di un anziano nel novembre del 2024. La coppia di malviventi avrebbe usato la "tecnica del figlio" per raggirare la vittima e farsi consegnare danaro.

In questa notizia si parla di: villaricca - truffa - anziano - tecnica

