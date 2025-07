Davide Pischedda è il nuovo responsabile del settore giovanile del Salerno Basket ’92

Il Salerno Basket ’92 si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo, affidando il rilancio del settore giovanile a un volto di grande esperienza e passione: Davide Pischedda. Con la sua leadership, il club punta a ricostruire e rivoluzionare il vivaio granata, creando opportunità di crescita per i giovani talenti. Un investimento che promette di scrivere un brillante futuro per il basket salernitano, e non solo.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Salerno Basket '92 programma, ricostruisce e rivoluziona il proprio settore giovanile. Il presidente Angela Somma mette a segno un colpo di grande valore per il futuro del club, affidando questa affascinante sfida al quarantaduenne coach Davide Pischedda, nuovo responsabile del vivaio granata. "È motivo di soddisfazione essere riusciti a coinvolgere nel nostro progetto un grande professionista come Davide Pischedda, che conosce già l'ambiente campano. Il nostro progetto biennale è ambizioso e siamo certi che le sue capacità tecniche ed umane ci aiuteranno ad avvicinare alla nostra realtà tante ragazze.

