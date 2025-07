Sei stato tu Tony Effe interrompe il concerto dopo il gesto dal pubblico | cosa gli hanno tirato

Durante il concerto di Tony Effe al Circo Massimo, un momento inaspettato ha catturato l’attenzione di tutti: il rapper ha interrotto lo show dopo un gesto improvviso dal pubblico. Cosa gli è stato tirato? Un episodio che ha aggiunto un tocco di imprevedibilità a una serata già ricca di emozioni e viralità. La notte si è trasformata in un ricordo indimenticabile, dimostrando come anche gli imprevisti possano diventare protagonisti di un grande evento musicale.

Il concerto-evento di Tony Effe al Circo Massimo è stato un vero e proprio concentrato di musica, imprevisti e momenti virali. In una cornice spettacolare e davanti a migliaia di fan accorsi da tutta Italia, il rapper romano ha regalato uno show carico di energia. ma non sono mancate le sorprese. La serata, infatti, ha preso una piega decisamente insolita: prima lo strip involontario, poi un gesto del pubblico che ha lasciato tutti senza parole. Durante l’esibizione di “Sportswear” con la Dark Polo Gang, Tony è stato protagonista di un piccolo incidente di percorso: i pantaloni gli sono letteralmente caduti, lasciandolo sul palco in mutande. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: stato - tony - effe - concerto

C’è stato qualcosa tra Tony Effe e Chiara Ferragni? Ecco finalmente tutta la verità - Tra rumors e smentite, il gossip su Tony Effe e Chiara Ferragni infiamma il web: è davvero nato un flirt tra i due o si tratta solo di chiacchiere? Scopriamo insieme la verità nascosta dietro questa notizia scottante, che ha catturato l’attenzione di milioni di fan.

(Adnkronos) - Relax in piscina per Tony Effe alla vigilia del concerto previsto per domenica 6 luglio 2025 al Circo Massimo, a Roma. Il rapper, anche per fuggire all'ondata di caldo record che ha investito la Capitale in questi giorni, è stato fotografato nella pisci Vai su Facebook

Il concerto di Tony Effe a Gorizia è riprogrammato alla nuova data di giovedì 24 luglio ore 21.30. Sarà un evento aperto a tutti, omaggio al pubblico giovane della Capitale Europea della Cultura Gorizia, Casa Rossa Arena ingresso libero Tutte le infor Vai su X

Tony Effe bestemmia durante un concerto: la verità dietro al video virale; Tony Effe, la pallonata a Gualtieri e l'ingaggio di Totti: così il rapper tenta il sold out al Circo Massimo; Tony Effe lancia il concerto al Circo Massimo palleggiando con Totti.

Tony Effe bestemmia durante un concerto: la verità dietro al video virale - Tony Effe bestemmia e insulta i tecnici durante un concerto: ecco la verità sul video virale e cosa pensano i fan del rapper romano. Segnala msn.com

Tony Effe e il concerto al Circo Massimo: ecco come il rapper si prepara - Il rapper domenica 6 luglio sul palco su cui non era riuscito a salire per il Capodanno a causa delle polemiche sui suoi testi considerati 'sessisti' ... Riporta msn.com