Ansimova serve ma qualcuno apre una bottiglia di champagne | la reazione

Durante un appassionante match a Wimbledon, Amanda Anisimova si è trovata improvvisamente disturbata da un'incredibile scena: un tifoso ha aperto una bottiglia di champagne proprio mentre stava servendo. La sua reazione spontanea e decisa ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando quanto anche nei momenti più tesi il fair play e la concentrazione siano essenziali. Scopriamo insieme come ha reagito questa giovane promessa del tennis.

A Wimbledon può capitare che il gioco venga disturbato da gesti inconsueti: è quello che è accaduto alla statunitense Amanda Anisimova che, mentre batteva il servizio contro la ceca Linda Noskova è stata disturbata dall’apertura di una bottiglia di champagne da parte di un tifoso. Guarda la sua reazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ansimova serve, ma qualcuno apre una bottiglia di champagne: la reazione

In questa notizia si parla di: bottiglia - champagne - reazione - ansimova

Borgogna e Champagne da scoprire (anche) fuori dalla bottiglia - ...visite ed esperienze sensoriali. Scoprire la Borgogna e la Champagne significa immergersi in un viaggio tra tradizione e innovazione, dove ogni sorso racconta storie antiche e ogni cantina è custode di un patrimonio unico.

Ansimova serve, ma qualcuno apre una bottiglia di champagne: la reazione; L'esplosiva reazione di Amanda Anisimova sul caos dello champagne a Wimbledon sconvolge i fan..

Champagne a Wimbledon: il servizio di Anisimova interrotto dal suono di un tappo - Durante un match sull’erba londinese, Amanda Anisimova si stava preparando al servizio ... Si legge su msn.com

Ibiza, rovescia magnum di champagne da 34mila euro. La reazione disperata - Quotidiano Nazionale - Finisce così la serata per un cliente di un esclusivo night club di Ibiza, riuscito nell'impresa di far cadere una bottiglia in ... Lo riporta quotidiano.net