Ricostruzione dell’Ucraina | le donne siano protagoniste della pace e del futuro del Paese

In vista della Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina, UN Women Italy lancia un evento internazionale che pone le donne al centro della pace e del futuro del paese. In collaborazione con i governi di Kiev e Berlino, questa iniziativa mira a rafforzare il ruolo femminile nei processi di ricostruzione post-bellica, sottolineando come la partecipazione delle donne sia fondamentale per costruire una pace duratura e un domani di speranza per l’Ucraina. La loro voce può davvero cambiare il corso della ricostruzione.

In vista della Conferenza per la Ricostruzione dell'Ucraina (URC), in programma il 10 e 11 luglio a Roma, UN Women Italy promuove un evento internazionale in collaborazione con i governi di Kiev e Berlino, con l'obiettivo di garantire alle donne ucraine un ruolo centrale nei processi di pace e nella ricostruzione post-bellica.

