Wimbledon 2025 il programma di oggi 7 luglio | orari e partite

Wimbledon 2025 entra nel vivo con il programma di oggi, 7 luglio, segnato da emozionanti sfide e storie di successo. Con tre azzurri agli ottavi, l’Italia si conferma protagonista indiscussa nel singolare maschile, mentre le protagoniste femminili sono pronte a scrivere nuove pagine di storia. Scopri gli orari e le partite di oggi e preparati a vivere un’altra giornata di grande tennis. La passione non si ferma qui!

Wimbledon entra nel vivo con l’inizio della seconda settimana. Dopo l’uscita delle tre azzurre nel tabellone femminile e l’eliminazione di tutte le coppie nel doppio, l’Italia è ancora protagonista solo con il singolare maschile, dove per la prima volta nella storia ci sono tre azzurri agli ottavi. Si tratta di Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, tutti in campo oggi 7 luglio. Nel femminile, toccherĂ anche a Iga Swiatek, a caccia del secondo quarto di finale ai Championships in carriera dopo quello del 2023. Tutti i match saranno in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now Tv. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wimbledon 2025, il programma di oggi 7 luglio: orari e partite

