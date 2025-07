Ucrainaraid russi | 4 morti e 36 feriti

La notte in Ucraina è stata segnata da violenti attacchi di droni e artiglieria, che hanno causato almeno 4 morti e 36 feriti distribuiti tra diverse regioni. Sumy, Kherson, Odessa, Kharkiv e Dnipropetrovsk sono state colpite, con danni anche a Kiev. Una situazione di crisi che mette in evidenza la fragile stabilità del paese e il continuo rischio di escalation. La tensione resta altissima, e il futuro appare ancora incerto.

10.04 Almeno 4 morti e 36 feriti nella notte, per attacchi di droni e artiglieria in diverse parti dell'Ucraina. Due morti e due feriti nella regione di di Sumy, un'altra vittima e 2 feriti in quella di Kherson e il quarto morto nella regione di Odessa. Ventisette i feriti nella regione di Kharkiv e 5 nella regione di Dnipropetrovsk, riferiscono le autorità locali. Droni anche su Kiev: nessuna vittima, danni agli edifici. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

