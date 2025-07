Incendio a Fiumicino rifiuti e capannoni in fiamme | colonna di fumo nero

Un vasto incendio a Fiumicino ha trasformato il cielo in una coltre di fumo nero, scatenando preoccupazione tra residenti e autorità. Tra capannoni e rifiuti, le fiamme minacciano di espandersi a causa del vento impetuoso, creando un'emergenza ambientale e sanitaria. La situazione è sotto controllo, ma resta alta la vigilanza: il rischio di propagazione richiede attenzione e interventi tempestivi.

Un incendio è divampato a Fiumicino, in via della Corona Boreale. Le fiamme si sono sviluppate tra i capannoni e i rifiuti nell'area che confina con quella di una società del comune aeroportuale che tratta scarti di ogni genere. Il rogo, da cui si è alzata una colonna di fumo nera, sarebbe al momento confinato in quell'area, come riferisce RomaToday. Il rischio è che il vento forte, che oggi soffia sulla zona, potrebbe spingerle oltre. La coltre di fumo nero ha invaso anche la zona di Malagrotta, Dragona, Acilia, Piana del Sole, Ponte Galeria, Dragoncello, Spinaceto e Vitinia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incendio a Fiumicino, rifiuti e capannoni in fiamme: colonna di fumo nero

In questa notizia si parla di: incendio - fiumicino - rifiuti - capannoni

Fiumicino, incendio di sterpaglie vicino all’aeroporto - Un vasto incendio di sterpaglie ha scosso Fiumicino, vicino all’aeroporto, causando momenti di preoccupazione e mobilitazione.

Incendio a Fiumicino, in fiamme capannoni e rifiuti. Colonna di fumo nero invade Roma sud ovest https://ift.tt/9Ay8VQf Vai su X

Incendio a Fiumicino, in fiamme capannoni e rifiuti; Incendio a Fiumicino: in fiamme capannoni e rifiuti. Alta colonna di fumo nero; Incendio Fiumicino, bruciano capannoni e rifiuti. Il fumo nero nel cielo di Roma sud.

Incendio a Fiumicino: in fiamme capannoni e rifiuti. Alta colonna di fumo nero - Un incendio si è sviluppato in via della Corona Boreale a Fiumicino. Scrive ilfattoquotidiano.it

Incendio a Fiumicino, rifiuti e capannoni in fiamme: colonna di fumo nero - Il rogo, da cui si è alzata una colonna di fumo nera, sarebbe al momento confinato in quell'area. Come scrive tg24.sky.it