Tenta di soffocare la moglie con un cuscino poi a strangolarla con un foulard | arrestato per tentato omicidio

Una drammatica vicenda scuote una tranquilla comunità: un uomo di 60 anni ha tentato di uccidere la moglie in una escalation di violenza che si è conclusa con l’arresto. La donna, fortunatamente, è riuscita a fuggire e trovare rifugio, ma il grave episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza domestica. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa terribile vicenda.

Un uomo di 60 anni ha tentato di uccidere la moglie. L'uomo avrebbe prima tentato di soffocarla con un cuscino, poi, non essendoci riuscito, avrebbe quindi provato a strangolarla con un foulard. La donna è riuscita a scappare e a rifugiarsi da una vicina. L'uomo, invece, è stato arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tentato - moglie - cuscino - strangolarla

Padova, aggredisce la moglie e la avvolge nel tappeto credendola morta: in cella per tentato omicidio - Un tragico episodio di violenza domestica ha scosso Padova, dove un uomo ha aggredito la moglie, tentando di strangolarla e avvolgendola in un tappeto, credendola morta.

Tenta di soffocare la moglie con un cuscino, poi a strangolarla con un foulard: arrestato per tentato omicidio; Prima prova a soffocare la moglie con un cuscino, poi tenta di strangolarla con un foulard. La donna fugge dal; Film horror dentro casa: il marito cerca di soffocarla col cuscino. Poi si addormenta e lei scappa dai vicini.

Tenta di soffocare la moglie con un cuscino, poi a strangolarla con un foulard: arrestato per tentato omicidio - L'uomo avrebbe prima tentato di soffocarla con un cuscino, poi, non essendoci riuscito, avrebbe quindi ... Da fanpage.it

Prima prova a soffocare la moglie con un cuscino, poi tenta di strangolarla con un foulard. La donna fugge dalla vicina e si salva - Un uomo di 60 anni residente a Turate, in provincia di Como, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia ... msn.com scrive