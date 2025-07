Rigutino si rifà il look | campo rinnovato bar in arrivo e tribune più accoglienti

il cuore pulsante di incontri e socialità, rendendo il campo di Rigutino non solo un luogo di sport, ma anche di aggregazione e divertimento. Pronti a vivere emozioni indimenticabili sotto il cielo stellato?

Grandi novità per il campo sportivo di Rigutino, che si presenta con un nuovo volto in vista della prossima stagione. Il terreno di gioco è in condizioni perfette, con linee tracciate con precisione millimetrica. I giocatori dell’Arezzo sono già scesi in campo con la nuova divisa: maglia bianca e pantaloncini neri. In arrivo anche nuove sedute per la tribuna, per offrire più comfort ai tifosi, e a breve aprirà il nuovo bar, destinato a diventare punto di ritrovo per tutta la comunità sportiva. Rinnovato anche il tendone della palestra, ora coperto con nuovi materiali che migliorano funzionalità ed estetica. 🔗 Leggi su Lortica.it