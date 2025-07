Vincolo neo immessi in ruolo | tre anni nella scuola di assunzione Quattro per vincitori concorso non abilitati

Sei un insegnante neoassunto o vincitore di concorso non abilitato e ti chiedi come funzionano i vincoli di immissione in ruolo? La normativa stabilisce che, per i neo immessi, il vincolo è di tre anni nella scuola di assunzione, mentre per chi ha vinto il concorso senza aver conseguito l'abilitazione, il periodo si allunga a quattro anni: uno per l'abilitazione e tre successivi. Scopri di più per comprendere appieno i tuoi diritti e obblighi.

Per i vincitori di concorso non abilitati gli anni di permanenza nella scuola di assunzione sono 4: il primo in cui si consegue l'abilitazione + 3 anni di vincolo.

In questa notizia si parla di: anni - scuola - vincolo - assunzione

