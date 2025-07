Kolo Muani la Juve accelera | contatti continui col PSG per blindarlo

Il futuro di Randal Kolo Muani a Torino si fa sempre più chiaro: la Juventus accelera sui contatti col PSG per blindarlo definitivamente. Il feeling tra l’attaccante e il club si è instaurato in fretta, alimentando entusiasmo tra tifosi e staff. Con la sua presenza incisiva e la volontà di rimanere, Kolo Muani si candida a diventare una colonna della Juve nel prossimo futuro. Un’idea chiara: rinnovo del prestito per allungare il...

l feeling è nato in fretta e non ha perso intensità. Randal Kolo Muani ha convinto tutti alla Juventus, dai compagni allo staff tecnico, passando per il nuovo corso targato Igor Tudor. In campo ha mostrato presenza, profondità, fame. Fuori ha fatto capire, senza giri di parole, che vorrebbe restare a Torino anche nella prossima stagione. Non per caso, ma per costruire qualcosa di solido. Un’idea chiara: rinnovo del prestito per allungare il matrimonio. La Juventus, dal canto suo, non ha intenzione di lasciarselo sfuggire. La formula che ha portato il francese a Torino – prestito con diritto di riscatto – si è rivelata perfetta per testare compatibilità tecnica e impatto ambientale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Kolo Muani, la Juve accelera: contatti continui col PSG per blindarlo

In questa notizia si parla di: kolo - muani - juve - accelera

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

"La #Juve accelera: balla solo 1 mln per #Sancho che non esclude #Conceicao e occhio al ritorno di #Tognozzi! E su #Balerdi, #Vlahovic, #Kelly, #KoloMuani, #Osimhen, #Savona, #NicoGonzalez e #Weah..." Le ultime sul #MercatoJuve con Alfredo Pedu Vai su Facebook

Calciomercato Juve, per Kolo Muani serve accelerare! Una big inglese punta a soffiare l’attaccante ai bianconeri. Il punto Vai su X

Calciomercato: Juventus, Sancho si avvicina e Kolo Muani si allontana, il Milan sceglie il vice-Theo; Juve-Sancho, sono ore decisive. Kolo Muani da fare in fretta; La Juventus accelera: preso David.

Juve, dopo David serve un altro tassello per completare l’attacco: conferma di Kolo Muani o tutto su Osimhen - Juve, dopo Jonathan David serve ancora un tassello per completare l’attacco della prossima stagione: conferma Kolo Muani o Osimhen Preso Jonathan David, la Juve accelera per completare il reparto offe ... calcionews24.com scrive

Kolo Muani Juve, cresce l’ottimismo: ecco i motivi che spingono l’attaccante francese alla permanenza in bianconero. Gli ultimi aggiornamenti - Che cosa filtra in casa bianconera Le trattative tra il mercato Juventus ed il Paris Saint ... Lo riporta juventusnews24.com