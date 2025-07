Dal 2026 nuove regole per il pagamento del bollo auto per le vetture di nuove immatricolazione

Dal 2026, cambiano le regole per il pagamento del bollo auto, rivoluzionando le modalità per le vetture di nuova immatricolazione. La normativa, attualmente all’esame delle commissioni, introduce l’obbligo di pagare il bollo solo in un’unica soluzione annuale, semplificando gli adempimenti per i proprietari. Questa novità segna un passo verso una gestione più agevole e trasparente del tributo automobilistico. Ma non sarà più così...

Bollo auto – Dal 2026 cambiano le regole per il pagamento del bollo auto. Ma solo per le vetture di nuove immatricolazione. Le novità sono contenute nel testo di uno schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, ora all'esame delle commissioni competenti. La norma stabilisce che per le auto immatricolate dal prossimo anno, il pagamento del bollo possa essere solo annuale, in un'unica soluzione. Quindi non sarà più possibile rateizzare il pagamento, pratica invece ora consentita in alcune Regioni. Bollo auto – Poiché il pagamento diventa solo annuale, anche la scadenza segue le regole del versamento annuale.

