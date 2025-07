Tre punti mostruosi | il break di Alcaraz è illegale

Tre punti mostruosi e un break di Alcaraz da brividi: il talento spagnolo conquista i quarti di Wimbledon con una vittoria epica contro Rublev. Il suo stile esplosivo e le giocate spettacolari illuminano il Centrale, lasciando il pubblico senza fiato. Un match che resterà nella memoria come uno dei più emozionanti dell’edizione 2025 dello Slam. Scopriamo insieme questa sfida mozzafiato!

Carlos Alcaraz è ai quarti di finale di Wimbledon dopo il 6-7 6-3 6-4 6-4 in due ore e 43 minuti con cui ha steso sul Centrale Andrey Rublev nella prima sfida tra top 20 dell’edizione 2025 dello Slam sull’erba. Guarda che colpi!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre punti mostruosi: il break di Alcaraz è "illegale"

