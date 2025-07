Bollette della luce più care la proroga aumenta i costi nascosti

Le bollette della luce stanno diventando sempre più insidiose, e la proroga delle concessioni ai distributori potrebbe nascondere costi nascosti che faranno salire le fatture dei consumatori. L’Arera ha avvertito che, grazie a un nuovo provvedimento inserito nella legge di bilancio 2025, i costi accessori potrebbero aumentare i rincari già presenti. È fondamentale conoscere le implicazioni di queste scelte per tutelare i propri progressivi.

L’Arera, l’autorità che si occupa della sorveglianza sul mercato dell’energia in Italia, ha evidenziato che un provvedimento del Governo, inserito nella legge di bilancio del 2025, potrebbe aumentare i costi nascosti nelle bollette dell’elettricità a partire dai prossimi anni. Nella finanziaria, l’esecutivo ha rinnovato le concessioni ai distributori dell’energia elettrica per 20 anni, ma ha anche imposto loro un costo accessorio da pagare allo Stato per mantenere il privilegio di gestire la rete senza dover subire la concorrenza. Arera avvisa che, con ogni probabilità, questo “balzello” sarà scaricato sui consumatori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bollette della luce più care, la proroga aumenta i costi nascosti

