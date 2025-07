Vola Fedriga sprofonda Emiliano Sala recupera Gualtieri nelle retrovie Exploit Giani il Pd prenda nota

Nel panorama politico italiano, i sondaggi di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore rivelano un quadro sorprendente: Marco Fioravanti di Fratelli d’Italia si afferma come il sindaco più gradito nel 2025, mentre altri leader tradizionali come Emiliano Sala e Gualtieri scivolano in classifica. Un quadro dinamico che invita a riflettere sulle nuove tendenze di fiducia e consenso tra cittadini e amministratori. La sfida è aperta: chi sarà il prossimo a conquistare il cuore degli italiani?

La classifica annuale sul gradimento dei sindaci e dei presidenti di Regione, elaborata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, restituisce anche nel 2025 una fotografia nitida del rapporto tra cittadini e amministratori locali. Al vertice emerge una novità assoluta: Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno (Fratelli d’Italia), conquista il primo posto, precedendo Michele Guerra ( Parma ) e un ex aequo tra Vito Leccese (Bari) e Gaetano Manfredi (Napoli). È un bel colpo per il centrodestra e un ottimo risultato anche per il Sud che, nonostante le difficoltà strutturali, riesce a portare due nomi sul podio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Vola Fedriga, sprofonda Emiliano. Sala recupera, Gualtieri nelle retrovie. Exploit Giani (il Pd prenda nota)

In questa notizia si parla di: vola - fedriga - sprofonda - emiliano

Fedriga sul podio dei governatori. Esordio di Rocca, crolla Emiliano - Giulia il governatore più amato d’Italia, con il 68% di gradimento, secondo la rilevazione di Noto Sondaggi (Governance Poll) condotta per il Sole 24 ... Come scrive iltempo.it

Emiliano scrive a Fedriga: «Bisogna intervenire su fondo perequazione» - Valutare iniziative per contrastare il definanziamento del fondo per la perequazione infrastrutturale: è quanto chiede il governatore pugliese Michele Emiliano in una lettera inviata al ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it