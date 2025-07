Travolta da un albero mentre passeggiava | San Vittore Olona piange Viviana Maria Baldassini

La tragedia ha scosso la comunità di San Vittore Olona: Viviana Maria Baldassini, una donna di 63 anni amata e rispettata, è stata vittima di un incidente improvviso mentre passeggiava. Travolta da un albero caduto a causa del violento vento, il suo sorriso e la sua presenza resteranno indelebili nei cuori di chi l'ha conosciuta. La perdita di Viviana segna profondamente la nostra comunità, che ora si stringe nel dolore e nella memoria.

San Vittore Olona (Milano) – “Era una persona di cui non si poteva far altro che parlare bene”. Con queste parole piene di affetto, l’ex sindaco e attuale consigliere comunale di minoranza Daniela Maria Rossi ricorda Viviana Maria Baldassini, la donna di 63 anni tragicamente scomparsa nel pomeriggio di domenica 6 luglio a Robecchetto con Induno, colpita da un albero abbattuto dal forte vento. Viviana Baldassini viveva in via Cadorna, nel centro di San Vittore Olona, proprio di fronte alla casa della ex sindaca. In passato aveva abitato in una zona più periferica del paese, ma da tempo si era trasferita nel cuore del comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it