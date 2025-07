Erin Patterson ha ucciso gli ex suoceri con funghi velenosi | il verdetto del processo del secolo in Australia

Il processo del secolo in Australia ha finalmente trovato il suo epilogo: Erin Patterson è stata condannata per aver ucciso con funghi velenosi i suoi ex suoceri e la zia del marito. Un caso che ha sconvolto l'intera nazione, rivelando un inquietante mosaico di tradimenti e segreti nascosti dietro una facciata apparentemente normale. La giuria ha emesso la sua sentenza, lasciando il pubblico senza parole e aprendo un capitolo oscuro nella storia criminale australiana.

Morwell, 7 luglio 2025 - Erin Patterson ha ucciso i suoi due ex suoceri e la zia del marito (da cui era separata) con un piatto a base di funghi velenosi. Il delitto è servito, la sentenza di colpevolezza arriva dalla giuria del tribunale di Morwell che ha condannato la cinquantenne per triplice omicidio, calando il sipario (per ora) su quello che in Australia viene definito il processo del secolo. La donna è stata ritenuta colpevole anche di tentato omicidio ai danni del consorte della zia del suo ex, unico superstite del pranzo. Il pasto incriminato risale al luglio 2023: Patterson mise in tavola l’ormai celebre manzo alla Wellington, una sorta di pudding, piatto tipico che celava perà un’ingrediente ‘segreto’, ovvero amanita falloide, uno dei funghi più letali al mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Erin Patterson ha ucciso gli ex suoceri con funghi velenosi: il verdetto del “processo del secolo” in Australia

