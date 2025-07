Texas il video in timelapse mostra l’alluvione lampo

Il video in timelapse cattura un drammatico istante di passaggio: le autorità di Kingsland chiudono il guado noto come “la lastra”, poco prima che un’improvvisa alluvione lo sommerga in soli dieci minuti. La scena, potente e coinvolgente, ci ricorda la forza devastante della natura e l’importanza di tempestivi interventi di emergenza. Un tragico bilancio di almeno 100 vittime e numerosi dispersi sottolinea la gravità di questa calamità.

Il bilancio è drammatico: al momento sono almeno 100 le vittime accertate. Ma le autorità segnalano ancora numerosi dispersi.

Texas, il video in timelapse mostra l’alluvione lampo; Texas, il fiume inghiotte tutto in pochi minuti: il timelapse documenta l’alluvione lampo; Alluvione in Texas: l'impressionante time-lapse del fiume Llano che travolge tutto.

Alluvione in Texas: l'impressionante time-lapse del fiume Llano che travolge tutto - Il 4 luglio, mentre violente inondazioni colpivano diverse contee del Texas, il fiume Llano ha rotto gli argini travolgendo la città omonima. Secondo tg.la7.it

Texas, l'impresionante timelapse della piena del fiume che ha causato decine di vittime - Il bilancio delle vittime delle catastrofiche inondazioni in Texas è di 78 persone morte, tra cui 28 bambini, mentre proseguono le ricerche delle ragazze scomparse da un campo estivo. Segnala repubblica.it