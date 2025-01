Liberoquotidiano.it - Effetto Donald, ora l'Europa deve ridurre le tasse

Con il ritorno diTrump alla Casa Bianca è partito in modo spettacolare il treno della competizione fiscale. L'intenzione è quella di far crollare dal 21% al 15% la tassazione in Usa sulle imprese, per forza di cose attraendo risorse e investimenti negli Stati Uniti. Davanti a questa mossa, serve a poco gridare contro un presunto nuovo “paradiso fiscale”: semmai, se qualcuno in Ue avesse testa fredda e un minimo di razionalità residua, si tratterebbe di fare in modo che i nostri paesi smettano di essere “inferni fiscali”, scegliendo a nostra volta di abbassare l'imposizione tributaria. Per capirci, occorrerebbe procedere in direzione opposta rispetto alla strada caldeggiata in passato dagli eurolirici: quella (terrificante) di un ipotetico ministro delle finanze unico europeo, cioè un pilota automatico imposto da Bruxelles a tutti i parlamenti nazionali, la fine di ogni speranza di competizione (anche di un sano federalismo competitivo!), e l'imposizione di un regime fiscale uniforme.