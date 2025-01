Tvplay.it - E’ tutto fatto in casa Milan: firma ad un passo, svolta rossonera

Insi guarda sia all’interno della rosa che sul mercato. La societàpensa con attenzione al futuro. Uno dei chiari segnali di Redbird in questa stagione è la cosiddetta ‘linea giovane’. Ilè molto attento da questo punto di vista e lavora senza sosta, è stato creato ilFuturo e allo stesso tempo la società valuta nomi giovani per rinforzare il club. Lo stesso Santiago Gimenez, obiettivo primario del club, è abbastanza giovane e il target per la rosaè delineato.E’inad un(Lapresse) TvPLayIn questa stagione sia Conceicao ma anche Fonseca in precedenza hanno lanciato diversi giovani, i più noti sono Jimenez e Camarda, ma anche Liberali, Zeroli e tanti altri. Se la squadra sta avendo tanti alti e bassi va detto allo stesso tempo che il club è molto attento a lanciare giovani e ilè tra le rose più ‘verdi’ dell’intero campionato.