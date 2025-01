Screenworld.it - Die Hard – Vivere o morire – Streaming

Guarda il film Dieingratis e in HD in italiano su Prime Video, Itunes, RakutenTv, Google Play, Disney Plus. Con la possibilità di guardarlo inonline in abbonamento, noleggio, acquisto e con risoluzione in qualità SD, HD, 4K.INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Prime VideoNon disponibile3.99 € (4K, HD, SD)7.99 € (SD, 4K, HD) INSU: ItunesNon disponibile3.99 € (HD, SD)7.99 € (SD, HD) INSU: RakutenTvNon disponibile3.99 € (HD, SD)8.99 € (HD, SD) INSU: Google PlayNon disponibile3.99 € (SD)8.99 € (SD) INSU: Disney PlusGuarda OraNon disponibileNon disponibilePowered by FilmamoRegia: Len WisemanSceneggiatura: Mark BombackProduzione: 20th Century Fox, Cheyenne Enterprises, Dune Entertainment, Ingenious Film PartnersAttori Principali: Bruce Willis (John McClane), Justin Long (Matthew Farrell), Timothy Olyphant (Thomas Gabriel), Maggie Q (Mai Lihn), Mary Elizabeth Winstead (Lucy McClane)Data di uscita: 12 giugno 2007 (Giappone)Durata: 129 minutiPaese: Stati Uniti d’AmericaLingua: ingleseDistribuzione: 20th Century FoxTRAMA: Dopo che la divisione informatica dell’FBI viene attaccata da un gruppo di hacker, facenti capo al terrorista ed ex capo programmatore per la sicurezza infrastrutturale della Difesa, Thomas Gabriel, il detective della polizia di New York, John McClane, viene incaricato di rintracciare nel New Jersey l’esperto informatico Matthew Farrell.