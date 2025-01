Secoloditalia.it - Csm diviso, avvocati contro, istituzioni lacerate: la protesta dell’Anm è il vero spacca-Italia

Leggi su Secoloditalia.it

Le divisioni nel Csm, lo scon l’avvocatura, latura in seno alla stessa magistratura di cui si è avuto un segnale da Napoli. La sceltadi dare vita a unadurissima nei confronti del governo per via della riforma della Giustizia ha avuto un effetto lacerante che va nella direzione opposta alla costruzione di quel dialogo sul tema necessario prima di tutto all’interesse dei cittadini, e rispetto al quale il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è tornato a «chiedere alla magistraturana di non rifiutare l’invito del governo al confronto, senza pregiudizi».Giuffrè (Csm): «La Costituzione non va usata come una clava»«La giurisdizione è un patrimonio comune dei cittadini, destinatari ultimi della funzione giudiziaria, e di tutte le componenti professionali che devono alimentare non tanto una “comune cultura della giurisdizione”, quanto piuttosto la “comune cultura del processo”.