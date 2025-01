Sport.periodicodaily.com - Cremonese vs Modena: le probabili formazioni

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I grigiorossi sperano ancora nella promozione diretta, mentre gli emiliani cercano di allontanarsi definitivamente dalla zona rossa.vssi giocherà domenica 26 gennaio 2026 alle ore 17.15 presso lo stadio Zini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI grigiorossi sono quarti in classifica con buone possibilità di risalire ancora, a condizione che Spezia e Pisa, distanti rispettivamente 12 e punti, lascino qualcosa per strada. La squadra di Stroppa è in un ottimo omento avendo collezionato 11 punti nelle ultime cinque partite.Gli emiliani sono al dodicesimo posto con cinque lunghezze di vantaggio sulla zona play-out e a meno due dal Bari ottavo e, quindi, vincendo a Cremona, potrebbe fare un bel balzo in avanti inserendosi a pieno titolo nella lotta per i play-off.