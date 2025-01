Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Alle 15 il derby Ginestra-Montelupo. Il Castelfiorentino a Livorno per ripartire

Anticipo di lusso oggi pomeriggio nel girone B di, dove15 aFiorentina andrà in scena iltra i biancorossi locali e il. Una gara molto importante per entrambe. La neopromossa, infatti, dopo un brillante avvio è scivolata in piena zona play-out e viene da 7 sconfitte consecutive in cui ha segnato appena una rete. Al contrario gli amaranto sono in serie positiva da 7 partite con 3 vittorie e 4 pareggi, bilancio che gli ha permesso di mantenersi in corsa per i play-off. All’andata vinse 1-0 il, oggi saranno assenti per squalifica Maggiorelli e Mazzuoli nelle fila dellae Tremolanti in quelle montelupine. Domani alla stessa ora sarà poi la volta di Real Cerretese eUnited. Quest’ultimo sarà di scena acontro l’Armando Picchi con l’obiettivo di riscattare gli ultimi due ko di fila e trovare la prima vittoria esterna della stagione.