Brambilla: «La vittoria col Monopoli ci ha dato ancora più fiducia. Ecco il nostro obiettivo a partire dal Trapani»

di Redazione JuventusNews24presenta la prossima sfida della Juventus Next Gen: le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri verso ilMassimoha presentato il prossimo appuntamento che attende la Juventus Next Gen: domenica 26 gennaio 2025, alle ore 15.00, al “Pozzo-La Marmora” di Biella arriva il. Le parole al sito ufficiale del club bianconero.– «Lacontro ilci hapiù, proprio perchè è arrivata contro la prima in classifica e grazie a una prestazione di livello. È normale che vincere accresca la tua autostima, ma a mio giudizio l’aspetto più importante è che abbiamo giocato questo match alla pari contro una squadra molto forte. A fine partita ero proprio felice perchè abbiamo avuto la dimostrazione di potercela giocare alla pari davvero contro tutte le squadre delgirone».