Adeyemi e il nodo che blocca il trasferimento | perché non ha ancora detto sì al Napoli

Ultimissime Calciomercato– C’è un motivo per cuinon hasì al club azzurro: svelata la ragione dei dilemmi del calciatoreLe ultimissime di calciomercato sulla trattativa Karim, che infiamma la piazza azzurra. C’è un motivo che spinge il giocatore a non lasciare Dortmund. E la ragione è il cuore.Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante giallonero rispetto a qualche settimana starebbe cominciando a pensare alma èmolto dubbioso sulla Serie A, poiché non vorrebbe allontanarsi ora dalla Germania. In particolare,non vuole allontanarsi ancor di più dalla Svizzera, dove attualmente vive la famiglia. La compagna, famosa rapper da oltre 3 milioni di dischi venduti, è svizzera con origini kosovare. I due si sono sposati a ottobre dello scorso anno e lei si sposta appunto tra la Svizzera e la Germania.