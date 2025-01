Tpi.it - Trento, investita e uccisa Sara Piffer, promessa del ciclismo italiano: aveva 19 anni

del19Lutto nel mondo deldelle due ruote, è morta a soli 19in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì 24 gennaio.La giovane, che viveva con la sua famiglia a Palù di Giovo, in provincia di, si stava allenando insieme al fratello, anche lui agonista under 23, quando in via Cesare Battisti, su una strada interna che collega Mezzocorona a Mezzolombardo, è statada una macchina che era in fase di sorpasso.Alla guida dell’auto c’era un uomo di 70: le cause dell’investimento, tuttavia, non sono ancora chiare e dovranno essere approfondite dalle indagini delle autorità.Nata a Palù di Giovo nel 2005,era cresciuta nella squadra Montecorona, mentre, dalla scorsa stagione, era approdata nella categoria élite con la squadra Mendelspeck Ge-Man di Pineta di Laives.