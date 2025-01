Ilrestodelcarlino.it - Treni in città e provincia. Sfm, boom di passeggeri. Ma i comitati avvertono: "Sos sicurezza e ritardi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Gabriele Mignardi Sono sempre di più i bolognesi che usano il treno nei loro spostamenti dentro e fuori l’area metropolitana della. I dati sono quelli forniti dal Servizio ferroviario metropolitano, ovvero dalla somma dei tratti suburbani delle otto linee convergenti o passanti a Bolognae sono riferiti al 2024, quando rispetto all’anno precedente si è registrato un aumento del 17% di viaggiatori, passati in numero assoluto dai 30 milioni del 2023 ai 35 milioni dell’anno appena concluso. Sarà pure un effetto tangenziale-cantieri-ingorghi diffusi quello che ha indotto tante persone a lasciare in garage l’automobile e salire sul treno. E si tratta comunque dell’anno nel quale a seguito dell’accordo tra Regione,metropolitana, Comune di Bologna etalia-Tper, è stata attivata la prima linea passante da Porretta/Marzabotto a Pianoro, passando per Bologna centrale, con aumento dei convogli e una frequenza portata alla mezz’ora nei giorni feriali.