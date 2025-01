Juventusnews24.com - Teotino non ha dubbi: «Renato Veiga ha già giocato titolare nel Portogallo. E quel colpo porterebbe esperienza»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ha commentato ile il ritorno di fiamma per Todibo: il commento sul calciomercato JuveSu Sky Sport, Gianfrancoha commentato i nomi caldi del calciomercato Juve. Le sue parole sui bianconeri.– «Voto per Todibo? Voto 7, unre diche ha avuto qualche problema fisico nel corso della sua carriera. Però io do un voto più alto a, mi interessa di più. Io non è che lo conosca per aver visto tante partite, però ho visto il suo curriculum e al Chelsea hapoco quest’anno. Loro lo utilizzavano come terzino sinistro e hanno Cucurella che è un campione d’Europa. Peròhanelnella Nations League, nelle ultime tre partite come difensore centrale accanto ad Antonio Silva, l’altro obiettivo della Juventus.