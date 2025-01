Oasport.it - Sinner-Zverev, finale Australian Open 2025 in tv in chiaro! Tutti i dettagli

Adesso è ufficiale: di pochissimi minuti fa, con un comunicato ufficiale, è arrivata la notizia che ladeglitra Jannike Alexandersarà trasmessa anche in diretta tv insul canale Nove. La notizia arriva dopo una giornata nella quale si è detto, in materia, tutto e il contrario di tutto, dal momento in cui il numero 1 del mondo ha giocato l’ultima palla contro l’americano Ben Shelton in semi.La trasmissione avverrà, chiaramente, in modalità simultanea con Eurosport 1 e lo streaming di Discovery+. Si verifica, dunque, quello che non era stato possibile nel 2024, quando latrae Daniil Medvedev fu lasciata alla sola diretta del canale satellitare, di Discovery+ e dei vari partner in streaming (SkyGo, DAZN, Amazon e TimVision).