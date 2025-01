Ilnapolista.it - Sinner in finale degli Australian Open, anche Shelton battuto in tre set

riconferma il suo valore e conquista labattendo Benin tre set (7-2, 6-2, 6-2). È la terzaconsecutiva in uno slam sul cemento. Domenica troverà Zverev come avversario, uscito vincitore nell’altra semidopo il ritiro di Djokovic al primo set.Una partita, quella di, iniziata un po’ in salita.è andato avanti nel parziale, ha messo in difficoltà il numero uno del mondo. Tuttavia, l’esperienza e la forza mentale digli hanno permesso di ribaltare il risultato. Secondo e terzo set più veloci del primo, convisibilmente in difficoltà. Sul finire del secondo set,ha chiesto l’intervento del fisioterapista (crampi dirà poi a match concluso). Da lì ha spinto ancora di più, concludendo velocemente gli scambi.