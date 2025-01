Iltempo.it - Segre sotto attacco per il docufilm: tutti gli episodi dell'odio antisemita

Leggi su Iltempo.it

Piccolo test: basta fare un giro sui social, per leggerne dii colori. “Sen-attrice”, la chiamano. Oppure lamentano “i soldi pubblici per mantenerla”. Per non parlaree contumelie riguardanti crisi tra Israele e Palestina (ma ci torneremo). Abbiamo depurato il tutto dalle volgarità, dalle espressioni triviali e dal turpiloquio di cui è bersaglio, quotidianamente, la Senatrice a vita Liliana, 94 anni. Testimone oggi'orrore di ieri, del male assoluto. Testimone dalla voce talmente potente da scuotere il selciato del nostro povero vissuto quotidiano e scatenare quanto di miserabile, e in molti casi anche pericoloso, ne scorre nelle viscere. L'ultimo caso riguarda il docu-film “Liliana”, a lei dedicato.un post sociala Mediateca Regionale Ligure che ne annunciava la proiezione è stato scritto di tutto, tra cui l'accusa di “sfruttare per soldi” la sua tragedia.