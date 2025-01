Abruzzo24ore.tv - Scopri il metodo infallibile per tagliare drasticamente la bolletta del gas

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Milano - Adottare strategie efficaci per ridurre i consumi di gas è fondamentale per risparmiare sulle spese domestiche. Implementando alcune pratiche quotidiane, è possibile ottenere un risparmio significativo senza compromettere il comfort abitativo. Ottimizzazione del riscaldamento domestico Una gestione oculata del riscaldamento può portare a notevoli risparmi. Mantenere una temperatura costante intorno ai 19°C durante il giorno evita sbalzi termici eccessivi, riducendo i consumi. Secondo Acea Energia, per ogni grado in più si stima un aumento del consumo di gas di circa il 5% È consigliabile effettuare una manutenzione regolare della caldaia per garantirne l'efficienza e prevenire sprechi energetici. Efficienza in cucina Anche in cucina è possibile adottare accorgimenti per risparmiare gas.