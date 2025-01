.com - Promozione / Biagio Nazzaro-Jesina, il ritorno di Gianluca Fenucci al “Carotti”: “Per me è più di un luogo sportivo”

Leggi su .com

Dopo 13 anni torna a Jesi da avversario sulla panchina deitti: “Laè una parte fondamentale della mia vita. Il momento più bello? La finale play-off contro il Piano San Lazzaro. Non sta bene in: la squadra ha superato le difficoltà e ora vola sulle ali dell’entusiasmo. Noi dellacercheremo di fare risultato: abbiamo delle difficoltà, ma ci servono punti per migliorare la classifica CHIARAVALLE, 24 gennaio 2025 – Le strade die dellasi incrociano di nuovo dopo 13 anni. Da quel 27 novembre 2011,-Notaresco 0-1 per la 13^ giornata del girone F di Serie D, ne è passata di acqua sotto i ponti. La, nonostante l’interruzione del rapporto con il tecnico chiaravallese, riuscì a salvarsi dopo quel campionato, ma 13 anni dopo si ritrova in, nel punto più basso della sua storia centenaria.