Iltempo.it - "Promessa mantenuta", la foto della Casa Bianca che fa impazzire i Dem

"Promesse fatte, promesse mantenute". Questo è il testo che la, sul suo account di X, pubblica sullache mostra immigrati in catene che vengono fatti salire su un aereo militare per essere deportati. "Come promesso, il presidente Trump sta mandando un forte messaggio al mondo: se entri illegalmente negli Stati Uniti dovrai affrontare gravi conseguenze", recita un altro postportavoce Karoline Leavitt che conferma che "i voli di deportazione sono iniziati". Laarriva dopo che il Pentagono ha confermato il primo dispiegamento di altri 1500 militari sul confine - l'obiettivo di Trump è arrivare a 10mia - a seguitodichiarazione di emergenza nazionale fatta dal presidente nel suo primo giorno di mandato. Le misure prevedono anche l'invio di aerei militari per deportare i migranti che si trovano nei centri di detenzione al confine e quelli che verranno fermati in futuro.