Romadailynews.it - Previsioni meteo per Roma, Lazio e Italia: sabato 25 gennaio 2025

di stabilità ae nel, con sole e qualche nube.orarie dettagliate e il quadro per l’per25La giornata diporterà una tregua dall’instabilità dei giorni precedenti.e ilsaranno caratterizzati da condizioni prevalentemente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve aumento, specie nei valori massimi, grazie alla presenza di correnti più miti da ovest.Mattino (06:00-12:00):Cielo sereno o leggermente velato da nubi alte, con foschie residue nei quartieri periferici e nelle zone vicine al Tevere. Temperature fresche, comprese tra 5°C e 8°C. Venti deboli provenienti da nord.Pomeriggio (12:00-18:00):Sole prevalente con qualche nube sparsa. Temperature massime in lieve rialzo, fino a 13°C.