Nuova palestra nell’area sportiva Nasce il centro per scuole e associazioni

Nell’ultima legge di bilancio, la Regione Toscana ha assegnato 1.2 milioni di euro al Comune di San Giovanni per la realizzazione delladi piazza Casprini, opera attesa da molti anni che verrà a costare circa 2 milioni di euro. Previsto anche un investimento da parte dell’associazione culturale Calamita, legata da sempre alle attività che si svolgonodel Palagalli, dove sorgerà la struttura, che sarà utilizzata non solo dalle società sportive, ma anche dagli studenti delle duesuperiori della zona, i Licei e l’Isis Valdarno. Il progetto si compone di due lotti funzionali e il piano è inserito in un contesto urbano più ampio, integrandolo all’adiacente polo industriale di Sant’Andrea attraverso la creazione dei nuovi collegamenti pedonali e carrabili.