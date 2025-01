Ilgiorno.it - Nasce il centro commerciale diffuso. Un “pos“ unirà mercato e negozi

Leggi su Ilgiorno.it

di Marianna VazzanaMILANOMancano tre giorni al debutto: da lunedì il ““ che unisce le 25 attività delcomunale coperto di piazza Wagner a una quarantina didella zona del Duc, Distretto urbano del commercio, Vercelli De Angeli, sarà realtà. Segno tangibile: la “Bobox“, "un pos rivoluzionario", spiega Andrea Smidili, responsabile marketing del, che consentirà ai clienti di ricevere punti in cash back ad ogni pagamento effettuato o di ricevere voucher da utilizzare per beneficiare di sconti neidi prossimità, sia che si faccia la spesa in presenza e sia che si ordini on line. A poco a poco, si aggiungeranno sempre più servizi. Ai clienti basterà attivare il lettore Qr Code sul proprio smartphone e inquadrare la “scatola nera“ del bobox per avere i punti sulla propria card digitale, personale, che comparirà sullo schermo del telefono.