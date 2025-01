Mistermovie.it - Mister Movie | Werwulf, Robert Eggers prepara un nuovo horror medievale

Leggi su Mistermovie.it

, già acclamato per il recente remake di Nosferatu, è pronto a stupire il pubblico con unprogetto cinematografico. Dopo aver rielaborato il mito dei vampiri, il regista americano si addentra ora nell’universo dei lupi mannari, con un film ambientato nell’Inghilterrache promette di fondere storia, folklore e terrore.sarà un film sui lupi mannari nel XIII secoloIl prossimo progetto di, intitolato, si svolgerà nell’Inghilterra del XIII secolo e rappresenterà un ulteriore passo nella sua esplorazione del genere. Stando a quanto riportato da fonti vicine alla produzione, il regista ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Sjón, già suo collaboratore nel film The Northman. Per garantire autenticità, i dialoghi saranno ispirati all’inglese antico dell’epoca, con l’aggiunta di sottotitoli per rendere il linguaggio comprensibile a tutti.