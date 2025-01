Mistermovie.it - Mister Movie | Finite le riprese di Now You See Me 3: Un nuovo capitolo con una generazione di illusionisti

Leggi su Mistermovie.it

Con la conclusione delledi Now You See Me 3, il produttore Alex Kurtzman ha stuzzicato l’idea di un’evoluzione del franchise, introducendo una nuovadi. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora avvolti nelo, il film, un thriller sulle rapine, si poggerà su quanto costruito nei due precedenti capitoli, che hanno incassato un totale di oltre 686,6 milioni di dollari a livello globale. Now You See Me 3 è previsto per l’uscita nelle sale il 14 novembre 2025.Il produttore anticipa la “New Generation” di Now You See Me 3 dopo la fine delleIn un’intervista a Screen Rant, Kurtzman ha condiviso alcune anticipazioni suldel franchise, rivelando che il film rappresenterà una combinazione perfetta tra l’eredità dei film precedenti e l’introduzione di elementi freschi.