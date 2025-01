L’Unisin Confsal | Scalata di Mps a Mediobanca tutelare i lavoratori

Leggi su Ildenaro.it

segue con attenzione gli sviluppi dell’offerta pubblica di scambio annunciata oggi da Mps su– dichiara il segretario generale, Emilio Contrasto -. In attesa di conoscere meglio tutti i contorni della vicenda è comunque prioritario per il sindacato che vengano garantite la tutela delle condizioni contrattuali e professionali delle lavoratrici e deicoinvolti, che vengano presentati piani industriali chiari e trasparenti, che si lavori per mantenere e anzi migliorare il radicamento territoriale e un positivo rapporto con la clientela”, dichiara il segretario generale, Emilio Contrasto.“Ricordiamo che Mps – prosegue il segretario generale di Unisin/– ha portato a termine con grande successo una lunga e difficile fase di risanamento grazie al fondamentale contributo dato dalle lavoratrici e daidel gruppo, oltre che al lavoro svolto dall’amministratore delegato e dal Cda.