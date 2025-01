Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 4-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: il n.1 sta servendo solo il 42% di prime

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-5 In rete la stop-volley di. Si va verso il tie-break.40-0 Seconda dial corpo a 216 km/h.quasi è stato colpito.30-0 Davvero solidissimoda fondo, che non sta subendo per nulla la pressione di. L’azzurro sbaglia di rovescio.15-0 In rete la risposta di rovescio disin qui serveil 42% didi servizio, ma è reduce da 3 ace consecutivi che gli avranno dato fiducia.5-4 Terzo ace di fila, ancora al centro.40-0 Altro ace al centro.30-0 Finalmente arriva un ace per il n.1.15-0 Larga di poco la risposta di rovescio incrociata di. Sarebbe stata vincente.continua a non mettere la prima.4-4si salva ancora con una battuta esterna angolatissima.40-30 In rete il diritto dal centro del n.