Calciomercato.it - Lazio-Real Sociedad, Alguacil: “I nostri tifosi attaccati di nuovo, la partita passa in secondo piano”

L’allenatore degli spagnoli dopo la pesante sconfitta all’Olimpico contro la squadra di Baroni che mette a rischio la qualificazione al playoffLaesce con le ossa rotte dalla sfida dell’Olimpico contro la, che vince 3-1 sfruttando anche la superiorità numerica per l’espulsione di Munoz. I baschi ora dovranno vincere all’ultima giornata per essere sicuri di qualificarsi al playoff del 13 e 20 febbraio.Imanol– calciomercato.itNel postle dichiarazioni dell’allenatore dellaImanol, che però si concentra soprattutto sugli scontri avvenuti ieri sera nella capitale tra ultras che hanno generato anche alcuni feriti: “Condanno i fatti che sono successi ieri, in particolare quanto accaduto aidella, spero che i dueguariscano presto.