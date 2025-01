Ilgiorno.it - La onlus degli infermieri volontari: "Da Aler locali da risistemare. Aiutateci a farne studio medico"

AnastasioGlidella“Le Ali di Leonardo“ sono pronti a tornare tra gli inquilini delle case popolari del Calvairate-Molise, uno dei due quartieri dai quali è partita la loro attività, anzi la loro missione: garantire assistenza sanitaria di base gratuita, continuativa e di prossimità a chi non ce l’ha o, pur avendocela, evita di ricorrervi per motivi economici, culturali, sociali o perché fa fatica a muoversi e, quindi, a uscire di casa. Nel secondo semestre del 2023, l’associazione si era presa cura di 230 inquilini tra il Calvairate-Molise e Ponte Lambro, l’altra periferia nella quale hanno iniziato ad accorciare le distanze tra sanità di base e persone bisognose. Poi lo stop forzato, la necessità di trovare nuovial Calvairate-Molise, più grandi e adatti rispetto a quello gentilmente concesso dal comitato di quartiere e una ricerca che si fa inaspettatamente lunga e durante la quale non mancano episodi spiacevoli: il 17 dicembre 2023 riportavamo su queste pagine l’amarezza di Gabriella Scrimieri, presidente della, che denunciava come alcuni proprietari avessero fatto sapere di non voler dare in affitto i loro spazi "ad una associazione che si occupa di poveri" per timore che la reputazione della zona ne risentisse.