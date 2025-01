Thesocialpost.it - La Gioconda potrebbe tornare in Italia, Louvre in crisi: la Lombardia si candida

Leggi su Thesocialpost.it

Lastrutturale del, annunciata dalla presidente Laurence Des Cars, sta aprendo scenari inaspettati per il museo più famoso al mondo. Tra le proposte emerse, spicca quella della Regione, che si èta a ospitare La, celebre capolavoro di Leonardo Da Vinci: «La ospitiamo noi».Leggi anche: Giorgia Meloni e la figlia Ginevra a una mostra alla Nuvola di Fuksas: un uomo misterioso tiene per mano la bambinaDegrado e necessità di interventi alIl grido d’allarme è arrivato direttamente da Des Cars, che ha evidenziato una “moltiplicazione di avarie” e una situazione di degrado strutturale che richiede interventi urgenti. In una nota inviata alla ministra alla Cultura francese, Rachida Dati, la presidente ha descritto un quadro desolante: infiltrazioni d’acqua, variazioni di temperatura che mettono a rischio le opere, e un’offerta logistica insufficiente per i milioni di visitatori che ogni anno affollano il museo.