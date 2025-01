La Gioconda e l’allarme del Louvre da Milano la prima offerta italiana | La ospitiamo noi

Leggi su Open.online

Per «La» di Leonardo Da Vinci in Lombardia c’è sempre posto. L’di soccorso al museo deldi Parigi è arrivata dall’assessora regionale alla Cultura, Francesca Caruso. «Siamo pronti a ospitare la», dice l’assessora, dopo aver letto la lettera pubblicata sulla testata francese Le Parisien della presidente del, Laurence des Cars.Le condizioni in cui è esposta LaIn quella lettera indirizzata alla ministra francese della Cultura, Rachida Dati, des Cars lamenta le condizioni in cui oggi versa innanzitutto l’ambiente in cui è ospitata l’opera di Leonardo. Una stanza lontana dalle altre opera dell’artista Italiano, in cui poi non ci sono cartelloni informativi. Così i tantissimi turisti che si accalcano davanti alla Monna Lisa passano il poco tempo disponibile a farsi selfie e a osservarla, senza di fatto saperne nulla di più.