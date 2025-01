Formiche.net - La carta italiana con Trump? L’Indo-Mediterraneo. Parola di Kaush Arha

L’Italia dovrebbe diventare il punto di riferimento nel, ossia la regione di mondo dove si creano le interconnessioni tra Med-Atlantico e Indo-Pacifico: sfruttando il suo naturale posizionamento geografico, potrebbe in questo modo rafforzare l’interesse nazionale, la proiezione internazionale e rappresentare una sponda strategica per l’amministrazione, nonresident senior fellow dell’Atlantic Council ed esperto di studi internazionali con un passato nelle amministrazioni Usa, non ha dubbi sul senso che il governo Meloni deve dare al nostro Paese. A maggior ragione adesso, “è questo il momentum”, con l’inizio della nuova presidenza di Donalde la stabilità dell’esecutivo italiano – aspetto che lo rende più funzionale dei governi di altri Paesi europei.