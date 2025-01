Ilrestodelcarlino.it - Italiano, Ivanovic e Caja: i tre tenori della panchina

Weekend di forti emozioni per le Due Torri. Con la passione per il calcio che si mescola a quella dei canestri. Con i campioni di oggi e quelli di ieri. Oggi, per esempio, ha festeggiato un compleanno particolare uno che, a Bologna (e non solo) ha fatto la differenza. I primi 50 anni di Gianluca Basile (auguri Baso) nella settimana in cui Bologna scopre la febbre Champions. E’ vero che i rossoblù sono già eliminati – tra pochi giorni a Lisbona l’ultimo match -, ma il successo sui vice campioni (in carica) del Borussia Dortmund, ha cambiato tutto. Per la gioia e l’entusiasmo di Vincenzo, lo stratega che aveva il difficile compito di prendere il posto del ‘mago’ Thiago. Esi sta rivelando persino più produttivo del suo algido predecessore, che ha vissuto due anni a Bologna, senza aver mai dato l’idea di aver compreso fino in fondo lo spiritocittà.