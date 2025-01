Sport.quotidiano.net - Il crollo di Milano in Eurolega. Olimpia, è il ko peggiore di sempre

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una serata da incubo per l’in Turchia: Scarpette Rosse sonoramente battute dall’Efes Istanbul, dove l’ex coach Luca Banchi pronuncia il primo hurrà della sua esperienza a Insanbul. Il punteggio è inequivocabile con l’Efes vittorioso per 110-66, per l’Armani si tratta del ko più pesante diin, priva di Mirotic e Causeur, oltre che del lungo degente Nebo, incassa una sconfitta pesante (0-2 negli scontri diretti) alla vigilia di un ciclo di partite molto tosto (giovedì 30 al Forum arrivano i campioni d’Europa del Panathinaikos). Di certo la situazione infortuni non aiuta, ma l’approccio è stato davvero remissivo, quasi come se il risultato fosse già scontato. Un brutto passo indietro. Non c’è nulla da salvare. Armoni Brooks il miglior realizzatore con 13 punti, Zach LeDay chiude a quota 10 in 21’ (l’unica nota lieta è che il suo infortunio è superato), ma il dato della valutazione totale chiarisce ancora di più la differenza messa in campo dalle due squadre: 148-50 per i turchi.